بالصورة.. مدني الرياض ينقذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم

علي القحطاني(صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالرياض، من إنقاذ يد شخص احتجزت داخل فرامة لحم، بالتعاون مع كوادر في مستشفى دلة.

وتوجهت فرقة إنقاذ إلى طوارئ المستشفى لمباشرة الحالة، عقب تلقي التحكم والتوجيه بالإدارة العامة للدفاع المدني بمدينة الرياض بلاغًا بالحادثة.

وتمكن رجال الدفاع المدني من فك احتجاز يد الشخص، واستكمل الفريق الطبي بمستشفى دلة عمله في إسعاف الحالة .

ومن جانبها، نبهت مديرية الرياض الجميع على الحذر عند التعامل مع الآلات الحادة والأجهزة الكهربائية، وفصلها عن التيار في حال تنظيفها والتقيد بالطريقة الصحيحة والآمنة لاستخدامها.