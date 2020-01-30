محامى زينة: أحمد عز يتواصل مع أبنائه بالهاتف.. وسنظل نلجأ للقضاء

القاهرة(صدى):

أكد معتز الدكر محامي الفنانة المصرية زينة، أن الفنان أحمد عز يتواصل مع أبنائه هاتفيًا، مؤكدًا أن الفنانة زينة مستمرة في إجراءاتها القانونية فيما يتعلق بالنفقة والمصروفات الدراسية للطفلين.

ونفى الدكر، فى تصريحات لها، وجود أى محاولات بين الجهتين لإنهاء الخلافات بينهما، مشيرًا إلى أنه برغم وجود هذه الخلافات إلى أن زينة لم تمنع طفليها من التحدث لأبيهم، كما أنها تحرص فى ظهورها الإعلامى على الحديث بشكل لا يسئ لأحمد عز.

يذكر أن الفنانة المصرية استعرضت، مؤخرًا فى برنامج تليفزيونى، مقتطفات من حياتها مع أحمد عز، مضيفا أنها ظلت تحبه لعشر سنوات، وأن زواجهما تم بمعرفة العائلة، وانتهى بالخلع من محكمة الأسرة.