علامات تنذر بوجود مشكلة في «طرمبة» السيارة

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يمثل وجود مضخة المياه، والمعروف بـ”الطرمبة”، أهمية قصوى للسيارة لقدرتها على ضح سائل التبريد للمحرك، وبالتالى المحافظة عليه.

وهناك عدة علامات تنذر بوجود مشكلة فى المضخة، أولها وجود تسريبات لمياه التبريد أسفل السيارة، كما أن ارتفاع درجة حرارة المحرك من الأشياء التى تدل على وجود تلف قد وقع فى المضخة.

ويمكن أن تظهر أعطال المضخة على هيئة أصوت مزعجة عند تشغيل السيارة، جراء تلف فى بلية مضخة المياه، أما عند توقف حركة دورانه داخل الردياتير فأنه يسبب خروج دخان كثيف من السيارة.