المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»

علي القحطاني(صدى):

اعتبر الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن تجاوز الأنظمة مثل نظام المرور يُعد «معصية وسفه».

وقال «المطلق»: «تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة التي يعاقبُ مخالفَها نظامُ ساهر».

وأضاف: «وتجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ؛ لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال الذي وصف الله من أضاعه بالسَّفه، قال تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالكم}».