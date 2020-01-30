  • الجمعة 31

    يناير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»

المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»

المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»
علي القحطاني(صدى):

اعتبر الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن تجاوز الأنظمة مثل نظام المرور يُعد «معصية وسفه».
وقال «المطلق»: «تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة التي يعاقبُ مخالفَها نظامُ ساهر».
وأضاف: «وتجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ؛ لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال الذي وصف الله من أضاعه بالسَّفه، قال تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالكم}».


3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 6 ساعات

خير ان شاء الله ..

.. بس ياشيخ اكثر انظمتهم غدر باالمواطن وتحايل على قريشاته ، ويش تقول في هذا جزاك الله خير …؟

[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 5 ساعات

وقروض البنوك لمن يعطيك 50ب70ربا والا لا؟ موتقولو اسلامية!

[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 ساعات

المخالفات المرورية…هي كسر للنظام الذي يحمي الأرواح والمنتلكات.

وهذا نوع من الإرهاب للناس في الشوارع والطرق بين المدن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *