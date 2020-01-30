المطلق: مخالفات المرور «معصية وسفه»
اعتبر الدكتور عبدالله المطلق، المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء، أن تجاوز الأنظمة مثل نظام المرور يُعد «معصية وسفه».
وقال «المطلق»: «تطبيق الأنظمة بنية طاعة ولي الأمر عبادة، مثل احترام إشارة المرور، والالتزام بحدود السرعة التي يعاقبُ مخالفَها نظامُ ساهر».
وأضاف: «وتجاوز هذه الأنظمة معصيةٌ وسَفَهٌ؛ لما فيه من احتمال الضرر وإفساد المال الذي وصف الله من أضاعه بالسَّفه، قال تعالى: {ولا تُؤتُوا السُّفهاءَ أموالكم}».
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 6 ساعات
خير ان شاء الله ..
.. بس ياشيخ اكثر انظمتهم غدر باالمواطن وتحايل على قريشاته ، ويش تقول في هذا جزاك الله خير …؟
احمد[ عدد التعليقات: 183 ] نشر منذ 5 ساعات
وقروض البنوك لمن يعطيك 50ب70ربا والا لا؟ موتقولو اسلامية!
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 ساعات
المخالفات المرورية…هي كسر للنظام الذي يحمي الأرواح والمنتلكات.
وهذا نوع من الإرهاب للناس في الشوارع والطرق بين المدن.