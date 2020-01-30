بلاغ من مجهول يطيح بمستشفى يعامل نزلائه كحيوانات

بوجوتا(صدى):

أنقذ بلاغ قدم من شخص مجهول حياة أكثر من 105 شخصًا، بينهم 17 قاصرًا كانوا نزلاء في مستشفى خاص بالتأهيل النفسي في جنوب غرب كولومبيا.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن المسؤولين داخل المستشفى قاموا بمعاملة نزلائه بشكل غير إنساني، حيث قاموا بتكبيل أقدامهم بالسلاسل، فضلا عن وضع بعضهم داخل أقفاص، وحبسهم في مخبأ تحت الأرض.

وانتهت تفاصيل الواقعة بإعادة بعض النزلاء لأسرهم، وإرسال آخرين لجهات تتولى علاجهم، في حين تم معاقبة المسؤولين عن المستشفى بإجبارهم على عدم المغادرة من منازلهم كل يوم من الساعة السادسة مساءً وحتى السادسة صباحًا، بجانب مثولهم أمام المدعي العام كل 8 أيام، مع منعهم من السفر خارج كولومبيا.