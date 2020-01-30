الصادق الغرياني يطالب بإيقاف الدراسة وضم الطلاب إلى الإرهابيين! (فيديو)
دعا الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، وزير تعليم حكومة الوفاق محمد عماري زايد، إلى وقف الدراسة في طرابلس من أجل الدفع بالطلاب إلى القتال والانضمام إلى العناصر الإرهابية.
وخلال حلقته الأسبوعية من برنامجه الذي يبثه من تركيا، قال: «أتمنى عليك أن تنظر في موضوع وقف الدراسة في طرابلس حتى يتبين الأمر».
وأضاف: «انظر إلى ما فعلته مصراته، مصراته بلد مجاهدة، صغارها وكبارها، نساؤها ورجالها، شجرها وحجرها، ألقت بنفسها في ميدان الجهاد، مدافعة عن مصراته وعن ليبيا بأكملها».
وتابع: «أوقفوا الدراسة، وليس هينا عليهم أن يضحوا بأولادهم، فهذا آخر ما يضحي به الإنسان، كما أوقفوا الدراسة والأنشطة التجارية والأعمال، وجعلوا أنفسهم كلها للجهاد، فكيف نحن في طرابلس كأننا نعيش في فرح ونزهة والحرب على أبوابنا».
وأردف: «ماذا يفعل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مصراته عندما تأتي الامتحانات، هذا تعجيز لهم، هل هذا عقاب لهم أنهم دافعوا عنك وعني وعن البلاد».
ويُعرف الصادق الغرياني بفتاويه التحريضية فكانت آخر فتواه هي تحريم البيع والشراع مع قوات الجيش الوطني الليبي.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 4 ساعات
هذا المخلوق شعره من شعر بومة القرداوي المعفن ، فلا يستكثر منه الإرهاب والدعوة إليه ..
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 3 ساعات
مافيه جديد
هولاء هم… كلهم نسخ لقرضيهم مقدم الحرية على الشريعة تلك الفتوى التي اتكأ عليها سلطانه اللوطي الواطي ومستشاره اقطاي بتشريع اللواط والزنى ورفع انتاجية تركيا من الخمور ودور القمار وووو
ولما لا تذهب يالغرياني انت بنفسك تقاتل مع اهل مصراته؟ اانت اعذر بالقعود من ابو ايوب الانصاري الاعرج؟
انت واولادك..
لما لا تطبق ماتقول وتامر به اولاد المسلمين على نفسك وعلى ابنائك؟
الا تعلم بتوبيخ الله سبحانه لك ولامثالك بقوله تعالى:كبر مقتا عند الله ان تقولوا مالا تفعلون
الا تعلم ان هذه الاية سبقت مباشرة قوله تعالى: ان الله يحب الذين يقاتلون في سبيله كانهم بنيان مرصوص
فان كنت ترى ان اهل مصراته يقاتلون في سبيل الله فلما لا تزحزح نفسك من مقت الله لك وتهرع الى محبة الله وتفعل ماتقول وتامر به غيرك وتقاتل انت واولادك صفا صفا مع اهل مصراته؟
وان كنت ترى ذلك في سبيل سلطانك اللوطي الواطي فانت وشانك الى ان يحكم الله فيكم
ام تظن ان الدنيا ستعدم الوحي الذي يأتيك بموتك؟
هكذا هم جميعا القرضي والعودة الكذاب وغيرهم تتشق حناجرهم ليلقون بابنائنا في غياهب الموت والعاهات والمعتقلات بينما يحصنون انفسهم في احضان ممونيهم ويرسلون ابنائهم ليتعلموا في ارقى الجامعات الاجنبية ليظلوا دائما متربعين على سقمنا وجهلنا وعوزنا وخراب بيتونا جزاء وفاقا لمن عصى امر نبيه عليه الصلاة والسلام بعدم طاعة اولياء امره واطاع هولاء الخونة المتاجرين بدينهم ومواطنيهم واوطانهم