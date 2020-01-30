الصادق الغرياني يطالب بإيقاف الدراسة وضم الطلاب إلى الإرهابيين! (فيديو)

طرابلس(صدى):

دعا الصادق الغرياني، مفتي ليبيا المعزول، وزير تعليم حكومة الوفاق محمد عماري زايد، إلى وقف الدراسة في طرابلس من أجل الدفع بالطلاب إلى القتال والانضمام إلى العناصر الإرهابية.

وخلال حلقته الأسبوعية من برنامجه الذي يبثه من تركيا، قال: «أتمنى عليك أن تنظر في موضوع وقف الدراسة في طرابلس حتى يتبين الأمر».

وأضاف: «انظر إلى ما فعلته مصراته، مصراته بلد مجاهدة، صغارها وكبارها، نساؤها ورجالها، شجرها وحجرها، ألقت بنفسها في ميدان الجهاد، مدافعة عن مصراته وعن ليبيا بأكملها».

وتابع: «أوقفوا الدراسة، وليس هينا عليهم أن يضحوا بأولادهم، فهذا آخر ما يضحي به الإنسان، كما أوقفوا الدراسة والأنشطة التجارية والأعمال، وجعلوا أنفسهم كلها للجهاد، فكيف نحن في طرابلس كأننا نعيش في فرح ونزهة والحرب على أبوابنا».

وأردف: «ماذا يفعل طلاب المدارس الإعدادية والثانوية في مصراته عندما تأتي الامتحانات، هذا تعجيز لهم، هل هذا عقاب لهم أنهم دافعوا عنك وعني وعن البلاد».

ويُعرف الصادق الغرياني بفتاويه التحريضية فكانت آخر فتواه هي تحريم البيع والشراع مع قوات الجيش الوطني الليبي.