الإجراء المتبع قضائيًا إذا اختلف الوالدان المنفصلان حول زيارة الأطفال

فهد القزيز(صدى):

حدد نظام المرافعات الشرعية، الإجراء المتبع حال يتفق الوالدان المنفصلان حول الزيارة الخاصة بالأطفال، وتوجه طالب الزيارة برفع دعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية.

وكشفت مواد النظام أن لقاضي الموضوع أن يصدر حكمًا بتحديد بلد الزيارة وعدد الأيام وتعيينها والأوقات، وللمرأة في دعوى الزيارة الخيار في إقامة دعواها في بلدها أو بلد المدعي عليه.

كما يكون للمحكمة أن تأمر بإحضار المدعي عليه جبرًا إذا تخلف عن الحضور في قضايا الزيارة.

ويتم تنفيذ الحكم الصادر في الزيارة من قبل محكمة التنفيذ جبرًا ولو أدى ذلك إلى الاستعانة بالقوة المختصة (الشرطة) والدخول إلى المنازل، وفقًا لنظام التنفيذ.