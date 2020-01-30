انقاذ وافد تعرض لقطع بالرقبة في النعيرية

عبدالله الشمري (صدى):

أنقذ مستشفى النعيرية العام حياة وافد آسيوي، أصيب بقطع في الرقبة، وأوضح مدير مستشفى النعيرية العام حمد القحطاني أن قسم الطوارئ استقبل وافدا آسيويا 35 عاما، يعاني من وجود جرح قطعي بأعلى الرقبة، طوله حوالي 12سم،

مبينا أن الجرح أدى إلى قطع الغضروف الدرقي بالحنجرة، وعضلات الرقبة من الجانبين، وتسبب بنزيف دموي حاد.

وأضاف القحطاني: “جرى على الفور إدخال المصاب لغرفة العمليات، وأجريت له عملية استكشاف للجرح، وعلاج الحنجرة وعضلات الرقبة وإيقاف النزيف، وبعد انتهاء العملية تم وضعه على جهاز التنفس الاصطناعي لمدة ٣ أيام، وتم بعد ذلك فصل الجهاز عن المصاب بعد أن تماثل للشفاء، مشيرا إلى مشاركة قسم الجراحة والأنف والأذن والحنجرة في إجراء العملية، ومتابعة المريض حتى خروجه من المستشفى.