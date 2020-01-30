«السعودية للتموين» توفر وظائف إدارية شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة الخطوط السعودية للتموين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، من حملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، مع وجود خبرات سابقة؛ للعمل بفروع الشركة في محافظة جدة.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: مساعد مدير- تطوير المنتجات، مدير- تطوير الفئات والمتسوقين، مساعد/ معاون مبيعات؛ بينما التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الخميس الموافق 30 يناير 2020م.

وأشارت إلى أن التقديم مستمر حتى تاريخ 17 فبراير 2020م؛ بينما للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: هنا