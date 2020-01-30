بالصور.. عجوز تدخل «جينيس» لامتلاكها 31 إصبعا

نيودلهي(صدى):

دخلت مسنة هندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها 31 أصبعًا بيديها وقدميها، الأمر الذي دفع جيرانها لوصفها بالساحرة.

وقالت السيدة التي تسكن في قرية “كادابادا” بمنطقة أوديشا بالهند : “قد ولدت بهذا العيب الخلقي ولا أقدر على العلاج لأنني أنتمي لعائلة فقيرة ، لقد عشت 63 عامًا على هذه الحالة”.

وأوضحت السيدة التي تبلغ من العمر 63 عاما، أنها اضطرت إلى إخفاء نفسها في المنزل طوال حياتها لأن أهالي قريتها يعتقدون أنها ساحرة.