بالصور.. عجوز تدخل «جينيس» لامتلاكها 31 إصبعا
دخلت مسنة هندية موسوعة غينيس للأرقام القياسية، لامتلاكها 31 أصبعًا بيديها وقدميها، الأمر الذي دفع جيرانها لوصفها بالساحرة.
وقالت السيدة التي تسكن في قرية “كادابادا” بمنطقة أوديشا بالهند : “قد ولدت بهذا العيب الخلقي ولا أقدر على العلاج لأنني أنتمي لعائلة فقيرة ، لقد عشت 63 عامًا على هذه الحالة”.
وأوضحت السيدة التي تبلغ من العمر 63 عاما، أنها اضطرت إلى إخفاء نفسها في المنزل طوال حياتها لأن أهالي قريتها يعتقدون أنها ساحرة.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 5 ساعات
سبحان الخالق ..