فهد بن حثلين: ولي العهد يستقبل الفائزين بمهرجان الإبل الثلاثاء المقبل

نايف السالم(صدى):

أكد رئيس مجلس إدارة نادي الإبل ورئيس المنظمة الدولية للإبل رئيس الاتحاد الدولي لبولو الإبل، فهد بن فلاح بن حثلين، اليوم الخميس، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان يستقبل جميع الفائزين بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل النسخة الرابعة، يوم الثلاثاء القادم.

وقال فهد بن حثلين، عبر حسابه الشخصي على موقع التدوين الصغير تويتر: ” ‏يحظى جميع الفائزين في ‎مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل4 بالتشرف بالسلام على ولي العهد الأمير محمد بن سلمان المشرف العام على نادي الإبل- حفظه الله ورعاه- الثلاثاء المقبل، ويعتبر هذا الإستقبال دعماً و تكريماً لجميع ملاك الإبل ومحبيها ” .