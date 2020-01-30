خوفا من الفضيحة.. فتاة تلقي عشيقها في حوش بناية

القاهرة(صدى):

حققت النيابة المختصة بالمغرب، في واقعة قتل شاب وجد ميتا وسط الدرج في حوش بناية.

وكشفت التحقيقات، أن فتاة ألقت بجثة عشيقها في حوش بناية معروفة بالحي المحمدي بأكادير بالمغرب، للتخلص منه بعدما قضت معه لحظات حميمية أثناء استضافته وسط شقتها، بعد إصابته بسكتة قلبية.

ووصلت التحقيقات ااعتقال المتهمة، وفتح تحقيق أولي معها، فيما تم نقل جثة الضحية إلى المشرحة لإجراء التشريح الطبي.