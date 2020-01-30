«حساب المواطن» يوضح متى يتم إضافة العلاوة السنوية

علي القحطاني(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، اليوم الخميس، عن الوقت الذي يتم فيه إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل ضمن مفردات الحصول على الدعم، وذلك ردًا على استفسار أحد المستفيدين.

واستفسر مستفيد قائلًا: ” سلام عليكم في حالة جتني علاوة وتغير راتبي هل يحتاج أحدث بيناتي في حساب المواطن”؛ ليجيب حساب خدمة المستفيدين عبر تويتر: ” ‏‎وعليكم السلام ، نعم لابد من إضافة العلاوة السنوية إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية ( تفاصيل الطلب، الإفصاح عن الدخل والإنتقال إلى ” الإجراءات ” ) وتعديل الدخل ثم حفظ “.

وتابع المستفيد: ” ‏‎هل يضاف الراتب مع الزياده كاملا بدون خصم التأمينات او بعد خصم التأمينات “؛ ليرد حساب المواطن:” ‏‎يتم الإفصاح عن اجمالي الراتب شاملاً جميع البدلات قبل أي خصومات دون احتساب نسبة استقطاع جهة الدخل “التأمينات/التقاعد” ولا يتم الإفصاح عن بدل غلاء المعيشة” .

واستطرد المواطن مستفسرًا:” ‏‎وهل اعدله الشهر ذا او الشهر القادم لأن العلاوة ما راح تنزل لي وتتعدل إلا الشهر القادم “؛ ليجيب حساب خدمة المستفيدين الخاص بحساب المواطن:” يتم إضافة العلاوة السنوية بعد استلامها؛ حيث يتم إضافتها إلى الراتب المسجل مسبقاً عن طريق البوابة الإلكترونية “.