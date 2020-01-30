بالصور.. الاتفاق يقتنص فوزا ثمينا من الوحدة

نواف السالم(صدى):

اقتنص فريق الاتفاق فوزا ثمينا من الوحدة بثلاثة أهداف مقابل هدف في الجولة 16 من منافسات دوري المحترفين.

وحقق الوحدة تقدما بعد سبع دقائق عبر هجمة مرتدة حولها يوسف نياكيت من فوق حارس مرمى الاتفاق إلى داخل الشباك.

ونجح سوليمان داكارا في تعديل النتيجة بتصويبة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضيف هزاع الهزاع هدف الفوز في 51 وأتبعه سعيد الربيعي بالهدف الثالث في الدقيقة 94.

وصعد الاتفاق للمركز العاشر ب18 نقطة، بينما توقف رصيد الوحدة عند 27 نقطة في المركز الرابع.