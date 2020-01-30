«ومن الحب ما قتل».. كتم أنفاسها حتى الموت خوفا من فراقها

القاهرة(صدى):

دفعه حبه الشديد لها، إلى خنقها بالوسادة حتى لفظت أنفاسها الأخيرة، خوفا من أن تأتي لحظة تفارقه فيها وتذهب لغيره.

جاءت الواقعة عقب مشاجرة بين المتهم والمجني عليها، لرفضها مرافقته لزيارة أسرته، فضغط وجهها بوسادة كاتما بها أنفاسها قاصدا ازهاق روحها، مفتعلا الحريق من أجل إخفاء معالم الجريمة لعدم تصوره فراقها له أو زواجها من غيره.

وقضت محكمة استئناف الجنايات المصرية في محكمة رأس الخيمة، بتخفيض عقوبة المتهم الخليجي بالسجن 15 سنة عن تهمة القتل الموجهة إليه وتأييد ما عدا ذلك.