بالفيديو.. ردة فعل طفل شاهد مقطع لـ «فتاة» على جوال والده

متابعة- أميرة خالد(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن ردة فعل طريفة لطفل صغير بعدما شاهد مقطع لفتاة على الهاتف الجوال الخاص بوالده.

وأظهر الفيديو الذي التقطه الأب أثناء تواجدهما بالسيارة، الطفل وهو يعاتب والده ويقول له أنه لا يريد الاقتراب منه حيث رأى فتاة بدون حجاب على هاتفه؛ مطالبًا أباه بحذفه.