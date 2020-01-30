بالفيديو.. ردة فعل طفل شاهد مقطع لـ «فتاة» على جوال والده
كشف مقطع فيديو، عن ردة فعل طريفة لطفل صغير بعدما شاهد مقطع لفتاة على الهاتف الجوال الخاص بوالده.
وأظهر الفيديو الذي التقطه الأب أثناء تواجدهما بالسيارة، الطفل وهو يعاتب والده ويقول له أنه لا يريد الاقتراب منه حيث رأى فتاة بدون حجاب على هاتفه؛ مطالبًا أباه بحذفه.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 5 ساعات
ماشاء الله تبارك الله ..
.. الله يصلحه ويجعله باراً بوالديه ، وينفع به الإسلام والمسلمين .. آمين ,,
زائر[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 2 ساعتين
من الكلام اللي يسمعه تغطي ماتغطي لابسه نقاب والا اللي في عمره مو عارف شي عن الدنيا الثقافه عندنا علي الحال ذا