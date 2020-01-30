ترامب يقترب من الحصول على البراءة أمام مجلس الشيوخ

واشنطن(صدى):

كشفت تقارير صحافية، أن مجلس الشيوخ الأمريكي سينتهي من المرحلة الأولى من محاكمة الرئيس دونالد ترامب في قضية مساءلته، غدًا الجمعة؛ حيث من المتوقع حصوله على البراءة الأمر الذي يعني بقاءه في السلطة، وأن تصبح بنود المساءلة التي وافق عليها الديمقراطيون في مجلس الشيوخ في ديسمبر بلا قيمة.

وسيلقي الرئيس الجمهوري الخطر الذي يهدد رئاسته وراء ظهره في توقيت بدأ الأمريكيون فيه التركيز على السباق الديمقراطي لاختيار منافسه في انتخابات الثالث من نوفمبر؛ فيما سيُمضي اليوم محامو “ترامب” وديمقراطيو المجلس الذين يديرون المساءلة يومًا ثانيًا في الإجابة على أسئلة كتبها نواب ويقرؤها رئيس المحكمة العليا جون روبرتس.

وفي السياق نفسه، جاء طلب الديمقراطيون باستدعاء شهود لتسليط المزيد من الضوء على محاولة “ترامب” إقناع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بفتح تحقيق مع خصم “ترامب” الديمقراطي جو بايدن؛ حيث يحتاجون إلى إقناع أربعة على الأقل من أعضاء المجلس الجمهوريين بالتصويت معهم لضمان تأييد أغلبية بمجلس الشيوخ.