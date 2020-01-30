بالصور.. «الخيول النجدية» أفضل الأنواع العربية الأصيلة في العالم

عادل الحربي(صدى):

تعد الخيول النجدية من أفضل الخيول العربية الأصيلة في العالم؛ حيث تميزت الخيول العربية بمواصفات جعلتها أفضل سلالات الخيول في العالم، ويرى كثير من العارفين والرحالة أن الخيول النجدية هي أفضل سلالات الخيول على الإطلاق.

ويحرص كثير من أصحاب مرابط الخيل في العالم العربي وفي الغرب وفي وأماكن أخرى في العالم على اقتناء الخيول النجدية، وقد انتقلت مجموعات منها إلى دول العالم، وما زالت أنسابها محفوظة، ويتفاخر ملاكها بأن أصولها نجدية.

وكانت هناك إدارة متكاملة للعناية بالإسطبلات في ‎الرياض والتي كان فيها عشرين إسطبلاً صغيراً داخل الأسوار القديمة؛ بينما الاسطبلات الكبرى قديماً فكانت في ‎الخرج وفي ‎ضرما.

وفي السياق نفسه، قال الرحالة البولندي فاتسواف سيفيرين جفوسكي في رحلته لبلاد العرب: ” الخيول النجدية وحدها تستحق أن تحمل اسم كحيلان، فهي سلالة نقية غير مهجنة منذ أزمنة سحيقة ” .