بالفيديو.. مستشار أسري: بعض الشباب يتوقع أنه سيرى ملكة جمال العالم في الرؤية الشرعية
كشف المستشار الأسري ثامر الصالح، اليوم الخميس، عن تعريفه لمفهوم الرؤية الشرعية للشباب المقبلين على الزواج؛ قائلًا أن بعض الشباب لديه مفهوم خاطئ عن الرؤية الشرعية.
وأوضح ثامر الصالح، خلال مشاركته مع قناة الرسالة، أن ” الرؤية الشرعية لا تعتبر أداة البحث عن الزوجة “؛ حيث أنه يقوم الشاب بكسر خاطر الفتاة إذا لم تعجبه بناءً على شكلها فقط وهو لا يعرف صفاتها الشخصية.
وأضاف ” الصالح ” ساخرًا: ” لا تتوقع أنك سترى ملكة جمال العالم، معلش شوف نفسك قبل ما تروح، ونصيحة للأمهات لا توصفين العروس لابنك قبل الرؤية الشرعية حتى لا يتوقع مواصفات عكس الحقيقة ” .
abdul[ عدد التعليقات: 2000 ] نشر منذ 2 ساعتين
” … بعض الشباب لديه مفهوم خاطئ عن الرؤية الشرعية….الرؤية الشرعية لا تعتبر اداة البحث عن الزوجة….لا تتوقع انك ستري ملكة جمال العالم…. لا توصفين العروس لابنك…. كل المقال كان لا…لا…لا…. هلّا شرحت لنا مفهوم الرؤية الشرعية والمتوقع من الرؤية يا سعادة المستشار ؟