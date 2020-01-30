وظائف شاغرة في شركة المراعي بالرياض والخرج 

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت شركة المراعي عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن وجود وظائف شاغرة لحملة الثانوية العامة فما فوق، للعمل بالشركة في الرياض و الخرج.

وأوضحت الشركة أن الوظائف الشاغرة هي مُشرف مبيعات ثاني (Sales Supervisor II) (الرياض) بشرط حصوله على درجة الدبلوم مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال الإشراف على المبيعات في بيئة مُماثلة.

ولفتت إلي حاجتها لمُساعد شؤون المستودعات (Warehouse Assistant) (الخرج) بشرط حصوله على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في بيئة عمل بمجال المستودعات.

وأشارت إلي أنها بحاجة لمُدير العلامة التجارية (Brand Manager) (الرياض) بشرط حصوله علي درجة البكالوريوس في تخصص (التسويق) أو ما يعادلها مع خبرة لا تقل عن سنتين في مجال التسويق وإدارة العلامات التجارية في شركات السلع الاستهلاكية.

وأبانت أن التقديم بدأ اليوم الخميس بتاريخ 2020/01/30م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي: هنا