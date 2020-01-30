بالفيديو السر وراء غسيل الحرم المكي كاملًا في 45 دقيقة يوميًا

نايف السالم(صدى):

نصف مليون متر مربع من الأرضيات والرخام يمشي عليها ملايين المسلمين، ومع ذلك تُغسل في اليوم الواحد 4 مرات، حيث يتم غسيل الحرم المكي كاملًا في 45 دقيقة يوميًا.

ونشر الحساب الرسمي لرئاسة شؤون الحرمين، مقطع فيديو عبر ” تويتر ” يوضح فيه كيفية غسير الحرم المكي حيث يوج 3076عاملا وأكثر من 200 عاملة نظافة يعملون على مدار الساعة في 3 ورديات.

ويستخدم العاملون أحدث وسائل التنظيف والتطيب، لأقدس البقاع الطاهرة، حيث يعتبر ذلك تحد يومي تتعامل معه فرق النظافة في الحرم بحرفية عالية.

ويتم تطويق الفريق بشريط أمني يتحركون من خلاله مع حركة الطائفين، وينظفون صحن المطاف بالكامل في نصف ساعة ويكررون العملية 4مرات يوميا.