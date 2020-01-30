حرس الحدود بجازان ينقذ مواطنة من الغرق

تركي السالم(صدى):

أنقذت الدوريات البحرية التابعة لشعبة البحث والإنقاذ والسلامة بقيادة حرس الحدود بمنطقة جازان، مساء اليوم، مواطنة عشرينية، من الغرق بعد سقوطها في البحر أثناء تنزهها على الشاطئ المقابل لكلية الطب بجازان.

ومن جهته، أشار المتحدث الإعلامي المكلف لحرس الحدود بمنطقة جازان، العقيد حسن بن بدر القصيبي، إلي ورود بلاغ لغرفة القيادة والسيطرة بالقطاع يفيد بتعرض مواطنة لحالة غرق على الشاطئ المقابل لكلية الطب بعد تجاوزها السياج أثناء التنزه وسقوطها في البحر، في منطقة ممنوع السباحة بها.

وأبان القصيبي:”على الفور، تم توجيه دوريات البحث والإنقاذ إلى الموقع، وقام الغواصون بواجبهم حيث تم إنقاذ المواطنة، وإخراجها من البحر وإجراء الإسعافات الأولية لها، وتم نقلها بواسطة سيارة إسعاف وحدة البحث والإنقاذ إلى أحد المستشفيات بجازان، وأُجريت لها الفحوصات الطبية اللازمة، وغادرت المستشفى بحالة صحية جيدة”.