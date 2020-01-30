واشنطن(صدى):

تمكن تليسكوب “دانيال إينوي” الشمسي الموجود في ولاية هاواي الأمريكية، من التقاط أوضح صورة للشمس في التاريخ.

وقال باحثون إن “دانيال إينوي” التقط صورة واضحة وقريبة للغاية لما يعرف بـ”بلازما الغليان” لسطح الشمس، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

ويحاول الباحثون من خلال تكبير صور قرص الشمس، في معرفة ما الذي يجعل الشمس تطلق لهبها في الفضاء؛ مما قد يتسبب في إتلاف أقمار الأرض وشبكات الطاقة والاتصالات.

ويذكر أن التليسكوب العملاق يحتاج أنظمة تبريد قوية لتبديد 13 كيلو واط من الحرارة التي تتعرض لها مرآته الرئيسية.