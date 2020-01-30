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التقاط أوضح صورة للشمس في التاريخ

التقاط أوضح صورة للشمس في التاريخ
واشنطن(صدى):

تمكن تليسكوب “دانيال إينوي” الشمسي الموجود في ولاية هاواي الأمريكية، من التقاط أوضح صورة للشمس في التاريخ.

وقال باحثون إن “دانيال إينوي” التقط صورة واضحة وقريبة للغاية لما يعرف بـ”بلازما الغليان” لسطح الشمس، وفقًا لـ”سبوتنيك”.

ويحاول الباحثون من خلال تكبير صور قرص الشمس، في معرفة ما الذي يجعل الشمس تطلق لهبها في الفضاء؛ مما قد يتسبب في إتلاف أقمار الأرض وشبكات الطاقة والاتصالات.

ويذكر أن التليسكوب العملاق يحتاج أنظمة تبريد قوية لتبديد 13 كيلو واط من الحرارة التي تتعرض لها مرآته الرئيسية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 92335 ] نشر منذ يومين

سبحان الخالق ، مدبر الكون بحكمته ..

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