الإعدام لأردنييْن قتلا مواطنًا سعوديًا

عمان(صدى):

أصدرت محكمة الجنايات الكبرى في العاصمة الأردنية عمان، حكمًا يقضي بالإعدام على أردنييْن قتلا مواطنًا سعوديًا بهدف السرقة.

ويرجع تاريخ الجريمة إلى عام 2018، حيث قام شخصان من أصحاب السوابق (30 ، 47 عامًا) بقتل مواطن سعودي أُناء عودته إلى المملكة على طريق العمري.

واكتشفت الجهات المعنية الجريمة بعدها بيومين، إذ بيّنت التحقيقات أن المتهمين شكّلا عصابة أحدهما ينتكر في زي رجل أمن ويوقف السيارات، والأخر معه عصا خشبية.

وفي يوم 22 أكتوبر 2018، أوقف المتهمان المجني عليه وطلب الأول أن يوصله إلى الحدود حيث يعمل والآخر طلب منه إيصاله إلى منطقة قريبة، وعندما ركبا السيارة غدرا به وقام أحدهما بضربه عدة ضربات بعصاه حتى فقد وعيه وتوفي.

وأقدم الاثنان على ربط المجني عليه ووضع اللاصق على فمه وسرقة 500 ريال منه ثم وضعه في صندوق المركبة، ثم أخذاه في اليوم الثاني ودفناه في منطقة صحراوية وحرقا متعلقاته.

وأخذا المتهمان المركبة ليتجولان بها قبل أن يقع حادث سير على المتهم الثاني وتم نقله إلى المستشفى وهناك انكشف أمرهما وتم استخراج الجثة والتحقيق في القضية.