بن زكري: النصر لن يفوز عليّ إلا بضربات الجزاء (فيديو)
أكد نور الدين بن زكري مدرب ضمك، أن النصر فريق كبير لكن ضمك لعب مباراة جيدة ويعتبر أنه فاز بالمباراة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : « للمرة الـ20 أقولها النصر لا يفوز على بن زكري إلا بضربات الجزاء، ظلمنا كثيرًا اليوم».
وأشار إلى أنه تم احتساب 10 دقائق وقت بدل الضائع بدلًا من 5 دقائق فقط، والنصر لن يستطيع الفوز على ضمك إلا بالضربات الثابتة فقط.
وأفاد بأن أحد لاعبي ضمك وقع على الأرض دقيقتين والحكم لم يوقف اللعب أو لاعبي النصر أخرج الكرة من قبيل الروح الرياضية.
ولفت إلى أنه سُئِل من إدارة ضمك يريد حكم أجنبي أم سعودي فطلب حكمًا سعوديًا وفوجئ بوجود حكم أجنبي، متسائلًا: «كم من مباراة ضاعت مني في اللحظات الأخيرة؟ الحكم لكم أنتم».
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7000 ] نشر منذ 7 ساعات
صدقت و الله يعين
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 6 ساعات
اذا العالميه من المكتب
ماتبغى يحسب بدل ٥دقايق الى ١٠دقايق
ولكن عحبتي بني فقر فالمدرج
كاتبين الزعيم العالمي
اللله يخليلهم جبل علي
مو لايقه الى على الهلال الزعيم العالمي
محقق بطولاته من الملعب
مو تقليد
ظافر الودعاني[ عدد التعليقات: 52 ] نشر منذ 5 ساعات
يا بن زكري. مو منك والله. من الطاقية اللي على راسك. شيلها و تشوف زين. العالمي ما توصل مواصيله لا انت و لا ابو مليار و نص.
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 5 ساعات
طاقيه بن زكري
كشفت ابو خرقه
انه مايفوز الى بركلات ترجيح
ابو محمد[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 4 ساعات
الحين انت ما تفرق بين البلنتي و ركلات الترجيح خخخخخخ و تتفلسف انت و طاقيتك. المشكلة ان بلنتيات زعي قك اكثر من شعر راسك. انتم آخر من يتكلم عن البلنتيات و عن التحكيم و عن الدعم. الله يخلي لك اسكوبار اللي ينجح حتى الحما ر
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1022 ] نشر منذ 4 ساعات
اسكوبار
هذي مثل ضحكت العالميه صعبه قويه
تبي تحقق بطولات ونجازات
اخذوها من الملعب
اما شغل جبل علي
خرقه تتفخرون فيها ياجراكل
وينكم عشرين سنه تفحطون ماحققتوا اسيا
الاسيويه صعبه قويه
يامحلي
بوفيصل[ عدد التعليقات: 4 ] نشر منذ 4 ساعات
البلنتي جزء من العبة