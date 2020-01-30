بن زكري: النصر لن يفوز عليّ إلا بضربات الجزاء (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد نور الدين بن زكري مدرب ضمك، أن النصر فريق كبير لكن ضمك لعب مباراة جيدة ويعتبر أنه فاز بالمباراة.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء : « للمرة الـ20 أقولها النصر لا يفوز على بن زكري إلا بضربات الجزاء، ظلمنا كثيرًا اليوم».

وأشار إلى أنه تم احتساب 10 دقائق وقت بدل الضائع بدلًا من 5 دقائق فقط، والنصر لن يستطيع الفوز على ضمك إلا بالضربات الثابتة فقط.

وأفاد بأن أحد لاعبي ضمك وقع على الأرض دقيقتين والحكم لم يوقف اللعب أو لاعبي النصر أخرج الكرة من قبيل الروح الرياضية.

ولفت إلى أنه سُئِل من إدارة ضمك يريد حكم أجنبي أم سعودي فطلب حكمًا سعوديًا وفوجئ بوجود حكم أجنبي، متسائلًا: «كم من مباراة ضاعت مني في اللحظات الأخيرة؟ الحكم لكم أنتم».