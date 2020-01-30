بالفيديو.. آخر تطورات قضية اتهام سعد لمجرد بالاغتصاب 

مليكة فؤاد(صدى):

كشف جون مارك فيديدا محامي سعد لمجرد عن تطورات جديدة في قضية اتهام موكله بالاغتصاب، قائلا إنه تم إحالة ملف موكله للجنايات.

وأكد فيديدا على عدم وجود أدلة ملموسة تورط لمجرد في قضية الاغتصاب في الملف الفرنسي والأمريكي، موضحا أن ثلاث قضاة مختصين وقعوا على وثيقة تثبت عدم وجود حالة اغتصاب غير أن غرفة التحقيق ترى الموضوع من زاوية أخرى ودون أن تعيد الاستماع لموكلي أو المدعية ومع ذلك لا تغيير في الملف وأضاف سنعود للتحقيق وموكلي يحترم القضاء والقوانين.

ونفى جون مارك فيديدا أن يكون سعد مصاب بالاضطراب النفسي، لافتا إلي أن الفحوصات التي أجريت له أثناء التحقيق تؤكد أنه مستقر نفسيا ولا يعاني من النرجسية.