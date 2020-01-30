بالصور.. خوفا على الأهالي.. إيقاف أعمال إزالة برج بحي النوارية على طريق مكة- المدينة

نايف السالم(صدى):

أوقفت الإدارة العامة للدفاع المدني بمكة المكرمة أعمال إزالة برج في حي النوارية على طريق مكة -المدينة السريع، لاستخدام معدات لا تطابق مع معايير السلامة.

ورغم أن البرج كان يعترض مشروع إنشاء جسر النوارية، جاء قرار وقفه، خوفا على الأهالي من سقوط بعض المعدات على الطريق العام لقربها منه، فضلاً عن افتقاد عناصر أخرى للسلامة كالحواجز ولوحات التنبيه.

وأوضحت بعض التقارير، عدم تحقيق عناصر السلامة في عملية الإزالة المتبعة في الموقع وأبرزها عدم تهيئة منطقة العمل، أو حماية مكان الإزالة لضمان سلامة المجاورين للموقع والمستخدمين له.