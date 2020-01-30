بالفيديو.. حركة طالبان ترجم امرأة حتى الموت
ترتكب حركة طالبان الإرهابية العديد من الفظائع والجرائم ضد الأهالي في أفغانستان؛ حيث يلاقوا الويلات ويتجرعون الألم نتيجة ممارساتها غير الأخلاقية بحق الأطفال والنساء والمستضعفين.
وكشف مقطع فيديو، عن قيام الحركة الإرهابية المرفوضة دوليًا برجم سيدة بشكل مروع حتى الموت في حفرة صغيرة وسط تجمهر من الناس؛ فيما تجاهلت قطر الأفعال المشينة لـ ” طالبان ” لتفتح لهم مكتبًا سياسيًا أشبه بالسفارة في الدوحة لتؤكد على دعمها للإرهاب في كل حدب وصوب.
وكان قد قتل مسؤولا بإدارة الاستخبارات الأفغانية؛ فيما أصيب آخر إثر كمين نصبه مسلحو حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” الواقع جنوبى البلاد أثناء عودته من منزله، الخميس الماضي، ضمن سلسلة اغتيالات ترتكبها الحركة ضد المسؤولين والمدنيين.
العدناني[ عدد التعليقات: 3137 ] نشر منذ 6 ساعات
تذكرت حد الرجم للمحصن
الله لا يبلانا
عبدالله محمد الشهري[ عدد التعليقات: 117 ] نشر منذ 6 ساعات
هل نلغي حكم شرعي حكم به الله على المسلم المحصن سواء ذكر او انثى.
شرع الله لايتغير ابدا وهو حد شرعي وليس موضوع فقهي في امر من الامور التي تستوجب آراء فقهية للاخذ بها.
لوكان موضوعا اجتماعيا عاديا ماعلقت عليه ولكن الامر يتعلق بشرع الله ويجب الامتثال له
منطق[ عدد التعليقات: 323 ] نشر منذ 4 ساعات
شرع الله بالقصاص له ضوابط ومنها يكون بأمر ولي الأمر يا فيلسوف
ماهو من جماعة خوارج ليس لها ولي أمر
افهم الشريعة وبعدين علق
راعي البيضاء[ عدد التعليقات: 34 ] نشر منذ 6 ساعات
صح اخي عبدالله الشهري
بيجونك الحين بني علمان حرام مسكينة
الى حرام هي الي سوت عف الله عنها وعنا وهذا حد ويجب الامتثال والتطبيق ..
يترى لو احد وضع نفسة مكان الزوج الذى خنة سيسمح ويقول حراااام
احمد الحارثي[ عدد التعليقات: 5 ] نشر منذ 5 ساعات
بنسبه لقطر هي قبل تفتح مكتب لطالبان فتحت قبل مكتب لاسرائيل وموجود حاليا في الدوحه وكان برضى وعلم وموافقة ومباركة كل الدول العربيه
اما بنسبه لرجم المراه اذا كانت محصنه فهذا شرع الله
وبنسبه لحركة طالبان فهي اداه غربيه امريكيه اسرائيليه
اي حاكم دوله عربيه اسلاميه يعصي الغرب وامريكاء تدعي امريكاء انهه داعم لطالبان وتقوم بزعزعة الحكمفي البلد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 5 ساعات
هذا حكم الزانيه المحصنه ، تطهيراً لها في الدنيا ، والله غفور رحيم ..
.. ولكن طالبان لهم جرايم مخالفه لما شرع الله .. لذا هم منبوذون من كافة اطياف البشر …
سين[ عدد التعليقات: 71 ] نشر منذ 5 ساعات
انا متعاطفه لاكن الي اعرفة ان ذا حكم شرعي إذا عندنا مايطبقونة مو يعني ان هاذا شي خطأ
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 4 ساعات
اولا نسال الله العافية
بلى يطبق عندنا بشرطين كما يلي:
اعتراف المعنية بالامر بكامل رضاها وثبت للقاضي صدق كلامها وصحته
او اذا شهد عليها اربعة رجال عدول
ولو شهد عليها ثلاثة فقط او اقل جلدوا اجمعين كل واحد منهم 80 جلدة حد القذف وعندئذ تبطل شهادتهم في المحاكم ويعتبرون فسقة الى ان يعلنوا توتبتهم بينما هي يخلى سبيلها
وفي تحقق احد الشرطين او كلاهما يطبق عليها الاتي:
الجلد 100 جلدة اذا كانت بكرا
او الرجم الى الموت اذا كانت محصنة
وهذا الحكم يطبق على الرجل والمرأة بحد سوا
ويستثني من ذلك اذا اتهم الزوج زوجته وهي على ذمته ففي هذه الحالة تجرى بينهما الملاعنة ويفرق بينمها
عبدالكريم[ عدد التعليقات: 368 ] نشر منذ 4 ساعات
لاحول ولاقوة الا بالله يعني صار تطبيق الشريعه باعين بعض الاشخاص ارهاب اليست عقوبة الزانية والزاني المحصن الرجم للاسف الاعلام اصبح الاعلام العربي ببغاء يردد مايقوله الاعلام الغربي عنا
مع المرزوق 🔬[ عدد التعليقات: 1219 ] نشر منذ 3 ساعات
لا اعتقدت شروط الرجم والمحاكمة العادلة تتوفر في أفغانستان
البلد الذي لم يتوفر في الامن والاستقرار ومحاربة الفساد والإرهاب
M-512🐧[ عدد التعليقات: 2593 ] نشر منذ 3 ساعات
لعنة الله عليهم ارهابيين مجرمين قتلوا انسانة بريئة لكن اقسم ب الحي الذي لايموت انها سوف تأخذ حقها يوم القيامة ، وحسبي الله ونعم الوكيل فيهم الله ينتقم منهم في الدنيا والآخرة.
عدو الخونة[ عدد التعليقات: 418 ] نشر منذ 3 ساعات
كنت اقرأ تعليقاتك ولا كنت اعرف انت ذكر ام انثى ومعرفتي على اية حال لا تقدم ولا تاخر…
الا بعد تعليقك هذا تاكدت انك انثى عاطفتها تغلب عقلها بدليل كيلك للعن والسب والشتم ثم اتباع ذلك بقسم عظيم ستسالين عن هذا كله لمجرد مقطع مصور لا تعلمين دواعيه ولم يطلب رأيك فيه اللهم الا اذا كان عندك منه علم يقين
زائر[ عدد التعليقات: 2784 ] نشر منذ 3 ساعات
اربعه شهود عشان الحكم هذا يرون الفعل الكامل هؤلاء شوهوا الاسلام الاسلام منهم برئي ليست حكومه شرعيه هم عصابات ترهب السكان بالسلاح
الشاعر[ عدد التعليقات: 701 ] نشر منذ 49 دقيقة
الحمد لله الذي جعل القرأن شوكة
في حلق كل من في قلبة مرض
الواقع[ عدد التعليقات: 7543 ] نشر منذ 22 دقيقة
طالبان مليشيات خدمت المشروع الغربي الحاقد على الإسلام والمسلمين كل ماتفعله عصابات الاجرام الأفغانية هو مجرد تشويه وزيادة هجوم عالمي وابتلاع واحتلال أراضي المسلمين اما حدود الله فاهي معروفه وشروط تنفيذها ليس نظام خذوه فاغلوه كما يفعل هؤلاء الحشاشين