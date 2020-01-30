بالفيديو.. حركة طالبان ترجم امرأة حتى الموت

وكالات(صدى):

ترتكب حركة طالبان الإرهابية العديد من الفظائع والجرائم ضد الأهالي في أفغانستان؛ حيث يلاقوا الويلات ويتجرعون الألم نتيجة ممارساتها غير الأخلاقية بحق الأطفال والنساء والمستضعفين.

وكشف مقطع فيديو، عن قيام الحركة الإرهابية المرفوضة دوليًا برجم سيدة بشكل مروع حتى الموت في حفرة صغيرة وسط تجمهر من الناس؛ فيما تجاهلت قطر الأفعال المشينة لـ ” طالبان ” لتفتح لهم مكتبًا سياسيًا أشبه بالسفارة في الدوحة لتؤكد على دعمها للإرهاب في كل حدب وصوب.

وكان قد قتل مسؤولا بإدارة الاستخبارات الأفغانية؛ فيما أصيب آخر إثر كمين نصبه مسلحو حركة “طالبان” في إقليم “هلمند” الواقع جنوبى البلاد أثناء عودته من منزله، الخميس الماضي، ضمن سلسلة اغتيالات ترتكبها الحركة ضد المسؤولين والمدنيين.