وظائف المعهد التقني للألبان والأغذية والراتب يصل إلى 7500ريال

فاطمه المالكي(صدى):

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة الخرج، بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث للعام الجاري.

ويشترط حصول المتقدم على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، وألا يكون قد سبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول.

ويتراوح الراتب الشهري بين 5500 و7500 ريال، ومكافأة شهرية 3 آلاف ريال أثناء التدريب، إضافة إلى توفير السكن والمواصلات للمتدربين.

ويستهدف المعهد تأهيل المواطنين الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات الإنتاج الغذائي والإنتاج الحيواني.

ويمكن التقديم عبر الرابط التالي:اضغط هنا