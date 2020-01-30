فاروق شافعي: مباراتنا أمام النصر هي مباراة الـ VAR (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد فاروق شافعي، لاعب فريق ضمك، أن التعادل أمام النصر ليس نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الفريق حاول تقديم جهده.

وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، بأن «المباراة مباراة VAR وكل مباراة يعتبروها مباراة كأس لهم»، مضيفًا أنهم أجبروا على التراجع إلى الخلف في الشوط الثاني.

وتعادل النصر أمام فريق ضمك في الوقت القاتل من المباراة، إذ كان ضمك متقدم بهدف أحرزه فاروق شافعي حتى الدقيقة 90+8 والتي أحرز فيه عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر من ضربة جزاء.