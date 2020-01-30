فاروق شافعي: مباراتنا أمام النصر هي مباراة الـ VAR (فيديو)
أكد فاروق شافعي، لاعب فريق ضمك، أن التعادل أمام النصر ليس نتيجة إيجابية، مشيرًا إلى أن الفريق حاول تقديم جهده.
وأفاد خلال تصريحات تليفزيونية، بأن «المباراة مباراة VAR وكل مباراة يعتبروها مباراة كأس لهم»، مضيفًا أنهم أجبروا على التراجع إلى الخلف في الشوط الثاني.
وتعادل النصر أمام فريق ضمك في الوقت القاتل من المباراة، إذ كان ضمك متقدم بهدف أحرزه فاروق شافعي حتى الدقيقة 90+8 والتي أحرز فيه عبدالرزاق حمدالله هدف التعادل للنصر من ضربة جزاء.
نجاة محمد[ عدد التعليقات: 7018 ] نشر منذ يومين
صدقت و ربنا معا الفرق التي تلعب مع فريق يفوز بالفار
ابو وليد[ عدد التعليقات: 1301 ] نشر منذ يومين
مو مشكله البلنتي اللي انحسب المشكله حسب لهم بلنتي قبل ومصرين حكام الخرقه اقصد الفار انه بلنتي مع العلم ان المربوط حقهم جرجر اللاعب بفنيلته لين عض الارض وحسبها بلنتي والله مصيبه وفضيحه
زعيم اااسيا[ عدد التعليقات: 1024 ] نشر منذ يومين
مهزلة التحكيم
لم تظلم الانديه
ويضيع جهد فريق
لبو خرقه عجز عن الفوز
ومنح بلنتي ولا هي اول مره
وغير مستغرب
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فار مسلي يدعم المحلي