صدور قواعد إدارة القروض محتملة التعثر للمنشآت

الرياض(صدى):

أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، صدورَ قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر الممنوحة للأشخاص الاعتباريين، بهدف التأكيد على تعزيز المعاملة العادلة مع العملاء وتقديم الحلول المناسبة لهم، وتوجيه البنوك والمصارف العاملة في المملكة لمراقبة القروض التي تظهر عليها مؤشرات تعثر وتنظيم إجراءات إعادة هيكلة تلك القروض.

تأتي هذه القواعد متسقة مع الجهود المحلية المبذولة في إطار تمكين القطاع الخاص ومنها منح الائتمان للمنشآت الصغيرة والمتوسطة لرفع مساهمتها في الاقتصاد المحلي.

وأشارت «ساما» في بيان لها، إلى أن قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر جاءت متسقة مع أفضل الممارسات الدولية في هذا الجانب، والخروج بتعليمات تسهم في وضع إجراءات بشكل استباقية لمعالجة القروض للجهات الاعتبارية التي تُظهِر مؤشرات عدم القدرة على استيفاء الالتزامات الائتمانية، إلى جانب تمكين المنشآت المقترِضة من الالتزام بجداول السداد وتلافي الوصول إلى مراحل التعثر من خلال المعاملة العادلة وإيجاد الحلول المناسبة بحسب طبيعة كل منشأة، وبالتالي دعم أنشطتها الاقتصادية.

يمكن الاطلاع على ملخص قواعد ودليل إدارة القروض محتَملة التعثر عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــا

كما بالإمكان الاطلاع على القواعد والدليل عبر الرابط التالي اضغط هنــــــــــــــــا