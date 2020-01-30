6فئات ممنوعة من تناول السبانخ

أميرة خالد(صدى):

تُعرف السبانخ بفوائدها الصحية وقيمتها الغذائية العالية، ولكن مالا يعرفه الكثيرون أن بعض الأشخاص ممنوعين منها لأسباب مرضية.

ونستعرض هذه الفئات، فيما يلي:

1- الأطفال أقل من 4 أشهر:

تعرض الأطفال تحت الـ٤ أشهر للإصابة باضطراب في الدم لاحتوائها على النترات، ما يؤثر سلبًا على قدرة خلايا الدم الحمراء على حمل الأكسجين ونقله إلى الخلايا.

– مرضى الحساسية

ويمنع منها مرضى حساسية اللاتكس تناول السبانخ، لأنها قد تسبب الطفح الجلدي، والحكة الشديد، وسيلان الأنف، والسعال.

– مرضى السكري

لأنها تسبب انخفاض في نسبة السكر بالدم عند تداخلها من الأدوية المعالجة للسكري.

4- مرضى الكلى

لاحتوائها على مادة الأوكسالات، التي تزيد من فرص تكون بلورات الكالسيوم على الكلى.

المقبلين على إجراء جراحة

لأنها تخفض معدلات السكر في الدم، فيجب تجنب تناول السبانخ لمدة أسبوعين على الأقل، قبل الخضوع إلى العملية الجراحية

متناولو دواء وارفارين

لأنها تحتوي على كمية كبيرة من فيتامين ك، الذي يتعارض مع دواء وارفارين لتقليل تجلط الدم، لأنه يعمل تخثر الدم، وذلك وفقًا لموقع Webmd.