نشر : منذ 7 ساعات 3٬129 2 الاخبار المحلية شاهد.. حفل باسم للملك سعود والملك فيصل عادل الحربي(صدى): وثّقت صورة قديمة، حفل باسم يجمع الملك سعود بن عبدالعزيز والملك فيصل والأمير محمد بن عبدالعزيز «رحمهم الله». ونشر حساب «الملك سعود»، الصورة، مؤكدًا أن تاريخها يرجع إلى فترة الخمسينيات الميلادية.
فهد العتيبي[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 6 ساعات
يا فديده والله …..
ليت الاعمار تنشرى وربي لاشتريها لهم …..
ااااااااااااه بس جعلهم جنات النعيم هم ووالدي وولدي واموات المسلمين اجمعين
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92230 ] نشر منذ 4 ساعات
رحمهم الله .. آمين ..