شاهد.. حفل باسم للملك سعود والملك فيصل

عادل الحربي(صدى):

وثّقت صورة قديمة، حفل باسم يجمع الملك سعود بن عبدالعزيز والملك فيصل والأمير محمد بن عبدالعزيز «رحمهم الله».

ونشر حساب «الملك سعود»، الصورة، مؤكدًا أن تاريخها يرجع إلى فترة الخمسينيات الميلادية.

