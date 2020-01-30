بالفيديو.. خالد البلطان يطالب بـ« تشفير الدوري »لحل التخصيص ورفع قيمته

ماجد محمد (صدى):

طالب رئيس نادي الشباب خالد البلطان، اليوم الخميس، بتشفير الدوري كحلًا للتخصيص ورفع قيمته؛ حيث أن الموسم الواحد للدوري في الوقت الحالي يقدر بمليار ريال، فالمباراة الواحدة تكلف الدولة ما بين 8 و9 ملايين ريال.

وأوضح خالد البلطان، في مداخلة بملتقى ” بيبان ” الذي تنظمه الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”؛ أن الدولة تحمل على عاتقها تكلفة الملاعب ودعم الأندية، فضلًا عن ضخ أموال هائلة وبث مجاني.

وقال ” البلطان ” أن هذه معادلة اقتصادية غير مقبولة، إذا استمر بث الدوري مجانياً؛ لافتًا إلى أن المواطن يدفع لمشاهدة الدوري الإنجليزي والإسباني وعند الدوري السعودي يعترض على التشفير.