شاهد.. شفروليه تقدم سيلفرادو HD لأصعب المهام

واشنطن(صدى):

أنتجت شفروليه، مركبة بيك أب سيلفرادو HD كاملة الحجم لتقوم بأصعب المهام، إذ تمتلك محرك البنزين V-8 بسعة 6.6 لتر بتقنية الحقن المباشر، قدرته تبلغ 401 حصان و629 نيوتن للمتر.

ويمكن فتح وإغلاق باب صندوق السيارة الجديدة كهربائيًا، إضافة إلى أنها أطول وأوسع وأعلى من الطراز السابق، وهي تتوفر بثلاثة طرازات مميزة.

و سرير الصندوق Durabed هو أكثر سرير عملي في أي شاحنة كاملة الحجم، فهو مثاليًا لحمل زلاجات «جت سكي» وحتى لسحب مقطورة، وأرضيته فولاذية عالية القوة وتوفر سعة شحن كبيرة.