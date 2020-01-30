النصر يفلت من الهزيمة أمام ضمك (فيديو)
تعادل نادي النصر، أمام نادي ضمك، بهدف لهدف، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأحرز فاروق شافعي الهدف الأول في المباراة في الدقيقة 52، في حين كان الهدف الثاني في الدقيقة (90+8) بضربة جزاء سددها عبدالرزاق حمدالله.
وبذلك يرتفع كلا الفريقين نقطة في رصيدهما، ليصبح رصيد النصر 34 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري مؤقتًا بينما يصبح رصيد ضمك 10 نقاط في المركز الـ16.
ومن المقرر أن يواجه نادي الهلال نظيره أبها، غدًا الجمعة، لاستعادة صدارة دوري المحترفين حال فوزه ووصوله إلى النقطة 35.
رمز الحقيقة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يومين
نعم بمساهمة الفار للمرة الثانية وتدخله وتقديم لقطة إعادة غير واضحة من الامام . ويمتنع الفار إظهار اللقطة من الخلف لتأكيد ضربة الجزاء !!!
الحكم واضح من البداية محاولة تقديم ضربة جزاء للنصر ولم يستطع إلا بمساعدة الفار في الدقيقة 96 وهو الوقت الذي منحه بدون وجه حق للنصر !!
الحكم تغاضى عن الكروت الصفراء لمرابط الذي تفنن في التلاعب والتحايل تحت أنظار الحكم والفار !!
الواضح أن هناك مؤامرة وتدخل عالي المستوى بالحكم والفار ومحاولة منع هزيمة النصر بأي شكل من الأشكال رغم تمادي الحكم في تمديد الوقت لإيجاد وسيلة للنصر !!!
حمد الحق[ عدد التعليقات: 649 ] نشر منذ يومين
فضيحة اللي صار اليوم .. الدفع الرباعي ينقذ النادي المدلل بالوقت الضايع !! مادري ادارة الهلال ليه ما تصعد الوضع الحاصل للفيفا حتى يرى ما يحدث من كوارث في دورينا الاستثنائي . قالها بخاري ريحة الفقر فاحت !!