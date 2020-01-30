ترامب: خفّضنا جنودنا في العراق وسنقلل العدد أكثر

واشنطن(صدى):

كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن تخفيض عدد الجنود الأمريكيين في العراق ووصولهم إلى 5000 جندي.

وقال في تصريح له: «بالنسبة لقرار الحرب في العراق الذي يجري التصويت عليه الخميس في مجلس النواب، فإننا وصلنا إلى 5000 جندي، وسنقلل العدد، وأريد من الجميع، جمهوريين وديمقراطيين، أن يصوتوا بقلوبهم».

ومن المقرر أن يصوت مجلس النواب الأمريكي اليوم الخميس، على مشروع قرار من شأنه إنهاء التفويض باستخدام القوة في العراق، والذي جرت المصادقة عليه عام 2002 لشن حرب عليها.