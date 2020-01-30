رجال الضبط الجنائي يقبلون البلاغات في جميع الجرائم

فهد القزيز(صدى):

أكدت النيابة العامة، اليوم الخميس، أنه ‏يَقْبَل رجال الضبط الجنائي-كل بحسب اختصاصه- البلاغات والشكاوى في جميع الجرائم سواء كانت مشافهةً أو كتابة معلومة المصدر أو مجهولته وتُتخذ إجراءات الاستدلال بشأنها.

وأوضحت النيابة العامة، أنه عليهم وعلى مرؤوسيهم تحت إشرافهم أن يقوموا بفحصها وجمع المعلومات المتعلقة بها في محضر يوقعون عليه، ويسجلوا ملخصها وتاريخها في سجل يعد لذلك، كما يتم ضبط كل ما يتعلق بالجريمة.

وأشارت إلى أنه يجب أن ينتقل رجل الضبط الجنائي بنفسه إلى مكان الحادث للمحافظة عليه، مع إبلاغ النيابة العامة بذلك فورًا، والمحافظة على أدلتها، والقيام بالإجراءات التي تقتضيها الحال، وعليه أن يثبت جميع هذه الإجراءات في محضر خاص بذلك يوقع عليه هو ومعاونوه؛ بينما في حال عدم الاختصاص المكاني بها فيتم تسجيلها وإحالتها إلى جهة الضبط المختصة.