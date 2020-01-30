فتاة تدفع والدتها تحويشة العمر لإنقاذ فارس أحلامها

القاهرة(صدى):

فى واقعة يندر حدوثها، قامت مضيفة طيران مصرية بخطة ماكرة من أجل إرغام والدتها على دفع مبلغ مليون جنيه حتى تنقذ حبيبها الذى تزوجته عرفيا.

وكشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بالهرم تفاصيل الواقعة، حيث تبين أن الفتاة أرادت أن تنقذ زوجها بعد مروره بضائقة مالية، فاقدمت على تأجير شقة فى مساكن الفردوس في أكتوبر، واتفقت مع زوجها على الادعاء بأنها اختطفت.

واوضحت التحريات أن الزوج قام بالاتصال بوالدة زوجته، وطلب منها فدية قدرها مليون جنيه من أجل إطلاق سراح ابنتها، إلا أن الأم لم تستجيب لابتزاز الخاطف، وقامت بالابلاغ عن الحادثة حيث تبين فيما بعد بعد القصة مختلقة من قبل نجلتها.