«بومبيو» : حرمان إيران من الأموال أمثل أسلوب للضغط عليها

واشنطن(صدى):

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، أن الأسلوب الصحيح لإجبار إيران على اتخاذ قرارات هو حرمانها من الأموال والثروات.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره البريطاني، أن إيران لا تزال بؤرة أساسية للإرهاب في العالم، ويجب عليها التوقف عن دعم المليشيا في العراق ولبنان وأفغانستان.

من جانبه، أفاد وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، بأن بلاده تريد من إيران الالتزام بالاتفاق النووي، مؤكدًا أنه يجب محاسبتها بسبب خروجها عن الأعراف الدولية.