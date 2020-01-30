برعاية اللهيبي تعليم الطائف يختتم منافسات الفيرست ليقو للبنين والبنات

بدرية المالكي(صدى):

اختتمت اليوم بالإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف فعاليات مسابقة الفيرست ليقو والتي نظمتها إدارتي النشاط الطلابي للبنين والبنات واستمرت لمدة ثلاثة أيام برعاية من مجمع العبادي التعليمي وذلك في مجمع العبادي للبنين والمتوسطة 22 للبنات ، بحضور المدير العام للتعليم طلال اللهيبي وعدد من مديري ومديرات الإدارات والمكاتب والمشرفين والمشرفات .

ففي جانب البنين شهد اللهيبي ختام المسابقة بحضور مدير إدارة نشاط البنين سامي العصيمي واطلع على أعمال الفرق المشاركة ، ليتوج بعد ذلك المدارس الفائزة والتي ستمثل تعليم الطائف في المنافسة المركزية على مستوى المملكة وهي مدارس صفوة الطليعة بالمركز الأول ومجمع العبادي بالمركز الثاني ومدارس اساس التربية بالمركز الثالث بالاضافة لتكريم الجان والمحكمين والمدارس وأندية الحي المشاركة. وأكد المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي على أهمية مسابقات الأولمبياد الوطني للروبورت والتي تكون عادة محببةً بين أوساط الطلبة، والتي تسهم في إبراز إبداعاتهم؛ حيث يتنافس فيها الطلاب بشكل حماسي تحت مظلة علمية وتقنية بدءًا من القيم الأساسية والمتمثلة في المشروع والتصميم والروبوت وأداء المهام، مقدماً شكره لإدارة النشاط الطلابي ممثلة في مدير الإدارة وزملائه بقسم النشاط العلمي، ووحدة الروبوت على جهودهم في هذه المسابقات، كما قدم شكره لمدارس مجمع العبادي على رعايتها لهذه المسابقة .

فيما توجت مديرة إدارة نشاط الطالبات فوزية الحارثي الفرق الفائزة في أولمبياد الروبوت “الفيرست ليقو”، في الحفل الختامي لبطولة أولمبياد الروبوت على مستوى إدارة تعليم الطائف، والذي تستضيفه المتوسطة الثانية والعشرون، برعاية مجمع العبادي التعليمي، ومتابعة رئيسة وحدة الروبوت صالحة السفياني، ومشاركة ٢٢ فريق، بحضور قائدة المدرسة غريبة الحارثي، وجمع من المدربات، ومديرات ومساعدات الإدارات والمكاتب، والمشرفات التربويات، وعدد من قائدات المدارس، والطالبات المشاركات.

وقد ترشحت ٦ فرق للمشاركة في أولمبياد الروبوت على مستوى الوطن، حيث حققت متوسطة الشافي الأهلية المركز الأول على مستوى تعليم الطائف بين 22 مدرسة، والمركز الأول على كأس مدير عام التعليم بمحافظة الطائف طلال اللهيبي للمسابقة ذاتها، فيما حققت المتوسطة الثامنة المركز الثاني، وجاءت ابتدائية الأندلس الأهلية في المركز الثالث، فيما حصلت الابتدائية الرابعة على المركز الرابع ، وحصلت ابتدائية الشافي على المركز الخامس، وجاءت الابتدائية الحادية والأربعون في المركز السادس.

وثمنت الحارثي جهود المدرسة المستضيفة برئاسة قائدة المدرسة غريبة الحارثي، وتعاون فريق العمل، وجهود لجان التحكيم، والفرق المشاركة، مقدمة شكرها لمدربات الفرق، ولرئيسة وحدة الروبوت، وجميع من شارك في تحقيق تميز الطائف في المسابقة، مؤكدة أن تعليم الطائف ممثلاً في إدارة نشاط الطالبات يحرص على تحقيق رؤية الوطن في مجال البرمجة ودعم ” الروبوت والذكاء الصناعي” في جميع مدارس المحافظة.