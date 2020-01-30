بالفيديو.. ريان جيلر: «ياريتني كل يوم بمرض» وشمس الكويتية تعلق

متابعة- أميرة خالد(صدى):

رصد مقطع فيديو عدد من أصدقاء نجم السوشيال ميديا ريان جيلر وهم يوجهون له رسائل تعبر عن فرحتهم بشفائه.

وقالت إحدى صديقات جيلر في مقطع متداول:”بطمنكم ريان صار كويس حالته الصحية ممتازة لا تشغلون بالكم والتلوين اللي بوجهه حالة مؤقتة وستذهب مع الوقت حسبما قال الأطباء بسبب ضغوطات نفسية تعرض لها رجاء لا تضغطون ريان شوية شوية على الولد”.

وبدا في المقطع ذاته جيلر يوجه رسالة لأصدقائه ومتابعيه يطمئنهم عن حالته الصحية بعد تماثله للشفاء من وعكة خطيرة :”أصدقائي كل يوم يحتفلون في يا ريت كل يوم بمرض ويصير في احتفال”.

ومن جهتها، عقبت الفنانة شمس الكويتية على حالته الصحية بعد شفائه قائلة: “آخر الأمراض والأحزان يا ريان إن شاء الله هالاحتفالات نشوفها بسبب أفراح ويبعد عنك الشامتين وأولاد الحرام”.