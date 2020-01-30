رجل أعمال يوظف شاب تعرف عليه خلال «مشوار»

نايف السالم(صدى):

قرر رجال أعمال توظيف مواطن شاب يعمل مع إحدى شركات التوصيل عبر التطبيقات الذكية، في إحدى شركاته، بعد أن أوصله إلى مقر عمله.

وقال رجل الأعمال عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” إنه استقل إحدى سيارات للذهاب إلى عمله في أحد المشاريع بالرياض، وكان يقودها مواطن شاب.

وأضاف أنه تعرف على الشاب وعلم أنه متخرج حديثاً من جامعة المجمعة في تخصص الهندسة المدنية، وأنه يبحث عن وظيفة، قائلا “الرزق ما له توقيت”.