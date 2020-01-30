سرقة سيارة مواطن من أمام محل بـ «شرائع مكة»

حسين العلي (صدى):

تعرضت سيارة المواطن طارق الشريف، للسرقة بعدما توقف بها يوم الثلاثاء الماضي أمام أحد المحلات التجارية بمخطط الشرائع في مكة المكرمة، وبعد خروجه من المحل فوجئ بعدم وجود السيارة .

ودعا المواطن طارق الشريف، من يجد السيارة وهي من نوع «تاهو» ولونها ذهبي قصير وموديل ٢٠١٢، ورقم لوحتها ( ب ن ا ٤٩٩٥ )، إلى الاتصال به على جوال٠٥٤٢٢٦١٠٧٦ .