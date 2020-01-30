سرقة سيارة مواطن من أمام محل بـ «شرائع مكة»
تعرضت سيارة المواطن طارق الشريف، للسرقة بعدما توقف بها يوم الثلاثاء الماضي أمام أحد المحلات التجارية بمخطط الشرائع في مكة المكرمة، وبعد خروجه من المحل فوجئ بعدم وجود السيارة .
ودعا المواطن طارق الشريف، من يجد السيارة وهي من نوع «تاهو» ولونها ذهبي قصير وموديل ٢٠١٢، ورقم لوحتها ( ب ن ا ٤٩٩٥ )، إلى الاتصال به على جوال٠٥٤٢٢٦١٠٧٦ .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92335 ] نشر منذ يومين
الله يردها لك سالمه ..
.. بس اظن انك مهمل .. ماودي اقول تستاهل ، اقول ان شاء الله تلقاها وخذ من الماضي درس …