«صحة الرياض» تقيم ورشة عمل إلكترونية لتطوير قدرات ومهارات منسوبيها

بدر الحارثي(صدى):

افتتح مساعد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض للموارد البشرية الأستاذ فهد بن ابراهيم المفيز ورشة عمل الكترونية نظمتها “صحة الرياض” ممثلة بإدارة الشؤون الأكاديمية والتدريب بمقر المديرية تحت عنوان (آليات التدريب ومؤشرات 2020م).

وشدد مساعد المدير العام للموارد البشرية على أهمية التدريب لتطوير العنصر البشري، وتفعيله على رأس العمل وكذلك التدريب الالكتروني لمواكبة التحديثات الجديدة في مجال التدريب الالكتروني الحديث.

من جانبه رحّب مدير ادارة الشؤون الاكاديمية والتدريب بصحة الرياض الدكتور أنور بن صالح العنزي بجميع الحضور مؤكداً على أهمية تفعيل التدريب على رأس العمل وحصول كل موظف على معدّل تدريبي سنوي لا يقل عن (20) ساعة تدريبية .

وأكد الدكتور العنزي حرص الإدارة على جودة التدريب وأهمية توثيق ورصد جميع الانشطة التدريبية لتتماشى مع المعايير الدولية والمحلية في هذا المجال، وبما تنعكس بالفائدة على الممارسات العملية والخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بمحافظات ومدن منطقة الرياض.