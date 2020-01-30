نقل لقائي الأهلي مع الاتفاق والاتحاد مع ضمك إلى الشرائع

طلال الغامدي(صدى):

أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري المحترفين، عن نقل لقائي «الأهلي والاتفاق، الاتحاد وضمك»، إلى ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بالشرائع.

وأوضحت أن قرار نقل اللقاء جاء بناء على خطاب الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، والذي أفاد بانشغال الملعب الرئيسي في مدينة الملك عبدالله الرياضية بأعمال الصيانة خلال الفترة من 29/1/2020م – 20/2/2020م.

يشار إلى أن لقاء الأهلي والاتفاق ضمن الجولة الـ 17 من دوري المحترفين سيقام يوم الخميس 6/2/2020م، ولقاء الاتحاد وضمك ضمن الجولة الـ 18 سيقام يوم الاثنين 10/2/2020م.