«نظارات رونالد» تغزو الأسواق
اقتحم مهاجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو سوق النظارات ليتمكن من إضافة علامة تجارية خاصة به بعد التعاون مع الشركة الإيطالية المعروفة Lapu Elkan؛ .
وسيتم طرح ” نظارات رونالدو” للبيع هذا العام تحديداً في الصيف ، صاحبة العلامة التجارية CR7 التي يتم توزيعها في 79 دولة .
من جانبها أعربت الشركة عن تقديرها لمشاركة رونالدو متوقعة تحقيق أرباح خيالية الفترة المقبلة ، وأنها ستوقع العديد من الإتفاقيات مع “رونالدو ” الفترة المقبلة .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92179 ] نشر منذ 33 دقيقة
ياليل البعارين العُمي ..
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 92179 ] نشر منذ 33 دقيقة
ياليل البعارين العُمي ..