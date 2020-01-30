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«نظارات رونالد» تغزو الأسواق

«نظارات رونالد» تغزو الأسواق
روما(صدى):

اقتحم مهاجم اليوفنتوس كريستيانو رونالدو سوق النظارات ليتمكن من إضافة علامة تجارية خاصة به بعد التعاون مع الشركة الإيطالية المعروفة Lapu Elkan؛ .

وسيتم طرح ” نظارات رونالدو” للبيع هذا العام تحديداً في الصيف ، صاحبة العلامة التجارية CR7 التي يتم توزيعها في 79 دولة .

من جانبها أعربت الشركة عن تقديرها لمشاركة رونالدو متوقعة تحقيق أرباح خيالية الفترة المقبلة ، وأنها ستوقع العديد من الإتفاقيات مع “رونالدو ” الفترة المقبلة .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 92179 ] نشر منذ 33 دقيقة

ياليل البعارين العُمي ..

[ عدد التعليقات: 92179 ] نشر منذ 33 دقيقة

ياليل البعارين العُمي ..

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