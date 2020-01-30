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سقوط «صائد النساء» في الإمارات بعد الكشف عن مغامراته

سقوط «صائد النساء» في الإمارات بعد الكشف عن مغامراته
أبو ظبي(صدى):

يواجه شاب أردني مقيم بالإمارات عقوبة السجن لمدة عام والإبعاد عن الدولة بعد اعتياده على استدراج النساء عاطفياً والنصب عليهن .

وفي التفاصيل ، فقد اعتاد ” صائد النساء ” على سرقة أموال النساء بعد استدراجهن عاطفياً وبث مشاعر الحب الوهمية ليحصد آلاف الدراهم .

وقام الشاب الذي يحمل الجنسية الأردنية بنصب شباكه على الفتيات بإدعاء أنه يعمل مهندس في شركة طيران ويطلب الزواج تارة ، أو التواصل مع المعلنات عن رغبتهن فيي الزواج تارة ً أخرى .

كما قام الشاب بإيهام فتاة بأنه دهس شخص في الرياض وطلب من والدها 14 ألف درهم بعد أن وعدها بالعودة والزواج منها ، لتكتشف كذبه عليها .


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