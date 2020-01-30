سقوط «صائد النساء» في الإمارات بعد الكشف عن مغامراته
يواجه شاب أردني مقيم بالإمارات عقوبة السجن لمدة عام والإبعاد عن الدولة بعد اعتياده على استدراج النساء عاطفياً والنصب عليهن .
وفي التفاصيل ، فقد اعتاد ” صائد النساء ” على سرقة أموال النساء بعد استدراجهن عاطفياً وبث مشاعر الحب الوهمية ليحصد آلاف الدراهم .
وقام الشاب الذي يحمل الجنسية الأردنية بنصب شباكه على الفتيات بإدعاء أنه يعمل مهندس في شركة طيران ويطلب الزواج تارة ، أو التواصل مع المعلنات عن رغبتهن فيي الزواج تارة ً أخرى .
كما قام الشاب بإيهام فتاة بأنه دهس شخص في الرياض وطلب من والدها 14 ألف درهم بعد أن وعدها بالعودة والزواج منها ، لتكتشف كذبه عليها .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 53947 ] نشر منذ 9 دقائق
اغلب البنات هبل
عطها نظرة غير مقصودة
تقعد دايخه اسبوع
ماعندها سوالف في قروب البنات غيرك
فلم هندي😂😂😂😂😂😂