بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف في المعهد التقني بالسيح

السيح(صدى):

أعلن المعهد التقني للألبان والأغذية بمدينة السيح في محافظة الخرج اليوم، بدء القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف للفصل التدريبي الثالث لعام 2020 ، التي تؤهل الشباب للعمل بقطاع صناعة الغذاء في تخصصات الإنتاج الغذائي ، والإنتاج الحيواني ، وصيانة معدات الإنتاج ، وذلك من خلال التسجيل عبر الرابط التالي: هنـــا .

واشترط المعهد في المتقدم أن يكون سعودياً ، حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها ، ولم يسبق له الحصول على دعم من صندوق الموارد البشرية ، إلى جانب اجتياز المقابلة الشخصية واختبار القبول ، وسيتاح للمتقدمين التوظيف مباشرة عند القبول والحصول على عدة مزايا ومنها التسجيل في التأمينات الاجتماعية ، والتأمين الطبي ، ويحصل الخريج على شهادات الدبلوم في تقنيات الألبان والأغذية براتب شهري يتراوح بين 5500 و 7500 ريال ، ومكافأة شهرية 3000 ريال أثناء التدريب ، وتوفير السكن والمواصلات للمتدربين.

يذكر أن المعهد التقني للألبان والأغذية يعد أحد برامج المركز الوطني للشراكات الاستراتيجية ، بشراكة نوعية بين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وشركة المراعي وبدعم صندوق

الموارد البشرية “هدف” ، ويقع المعهد في حي المصيف شرق مدينة السيح .