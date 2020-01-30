منها شرب الكركديه.. نصائح ذهبية تساعدك في التخلص من الكرش

متابعه_أميرة خالد(صدى):

اذا كنت ممن يعانون من ظهور الكرش بشكل يفسد جمال قوامهم، فإليك اهم النصائح التى سوف تساعدك على التخلص منه بشكل تدريجى.

1-تناول أغذية لا تحتوى على سرعات حرارية كبيرة، وذلك لتجنب تكون الدهون.

٢- احرص على شرب المشروبات الشعبية مثل الشاي الأخضر، الشمر، البابونج، الزنجبيل، النعناع، الليمون، القرفة، القهوة سواء سادة أو القهوة الخضراء، الينسون، الكرديه.

٤- احرص على ممارسة التمارين الرياضية التى تقوى عضلات البطن، وتعد هذه الخطوة ضرورية للغاية، لان ضعف عضلات البطن تساهم في تكون الدهون، وبالتالى فيجب الاهتمام بممارسة الرياضة، لتجنب هذا الأمر.

٥- تجنب النوم بعد تناول الطعام.