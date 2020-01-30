منها شرب الكركديه.. نصائح ذهبية تساعدك في التخلص من الكرش
اذا كنت ممن يعانون من ظهور الكرش بشكل يفسد جمال قوامهم، فإليك اهم النصائح التى سوف تساعدك على التخلص منه بشكل تدريجى.
1-تناول أغذية لا تحتوى على سرعات حرارية كبيرة، وذلك لتجنب تكون الدهون.
٢- احرص على شرب المشروبات الشعبية مثل الشاي الأخضر، الشمر، البابونج، الزنجبيل، النعناع، الليمون، القرفة، القهوة سواء سادة أو القهوة الخضراء، الينسون، الكرديه.
٤- احرص على ممارسة التمارين الرياضية التى تقوى عضلات البطن، وتعد هذه الخطوة ضرورية للغاية، لان ضعف عضلات البطن تساهم في تكون الدهون، وبالتالى فيجب الاهتمام بممارسة الرياضة، لتجنب هذا الأمر.
٥- تجنب النوم بعد تناول الطعام.
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